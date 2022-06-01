Російські військові обстріляли район Дніпропетровської області. Точної інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Про це повідомив очільник Обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

За його словами, 1 червня, у певних районах Дніпропетровщини досить гучно. Зокрема, йдеться саме про Синельниківський район.

Зазначається, що ввечері окупаційні війська випустили три ракети з РСЗВ “Торнадо” в цьому напрямку. Наразі на місці працюють рятувальники, однак їх робота ускладнюється негодою.

Також Резніченко додав, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

“На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ “Торнадо”, – повідомляється в дописі.