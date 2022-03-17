Про це повідомляє поліція Київської області.
Через зі злочинні обстріли мирних жителів загинула дворічна дитина, четверо осіб травмовано.
Унаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб.
На місці події працюють медики та поліціянти, які фіксують наслідки обстрілу.
- Голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.
- Російські війська влаштувала обстріли під час евакуації людей у Київській області. Внаслідок атак із танків та “Градів” загинуло двоє правоохоронців.
- Також сьогодні російська окупанти обстріляли місто Мерефа Харківської області. Загинула 21 особа, ще 25 поранені.