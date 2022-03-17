Про це повідомляє поліція Київської області.

Через зі злочинні обстріли мирних жителів загинула дворічна дитина, четверо осіб травмовано.

Унаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та численні травми у чотирьох осіб.

На місці події працюють медики та поліціянти, які фіксують наслідки обстрілу.