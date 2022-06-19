Про це повідомило ОК “Південь”.

У такий спосіб ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Нині окупанти мають у готовності до 28 ракет “Калібрів”. Вони розміщені на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також вони мають на виконанні бойових завдань три десантних кораблі.

В Одеській області ворог продовжує атакувати дезінформацією. Міноборони РФ вкотре заявили, що нібито міську школу перетворили у “базу бойовиків”. Водночас спецслужби викрили колаборанта, який коригував ракетний вогонь по мосту через Дністровський лиман.

У Миколаївській області окупанти завдали подвійний удар ракетами типу Х-55 по промисловій інфраструктурі та ввечері випустили п’ять “Калібрів” з боку Херсонщини. За минулий день вони уразили завод пластикових вікон, житловий будинок та ковбасний цех.

Також у Херсонському районі українські захисники завдали ударів по скупченню ворога та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки. Винищувач атакував по складу боєприпасів в Білозірській громаді.