По Одеській області вночі завдали два ракетних удари. Вони влучили у міст через Дністровський лиман, який не працював.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Ракетні удари завдали вночі та вранці 30 травня. Окупанти влучили снарядами в ту саму розбиту раніше колію.

Ударною хвилею пошкодило кілька приватних будинків неподалік. У результаті ворожої атаки постраждалих серед населення немає.

Одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. Зазначимо, що ймовірність завдання ракетних ударів з боку окупантів залишається високою.

Ворог на Південнобузькому напрямку продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти намагаються сковувати дії ЗСУ та запобігти перекиданню резервів Сил оборони на інші напрямки.