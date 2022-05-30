Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Ракетні удари завдали вночі та вранці 30 травня. Окупанти влучили снарядами в ту саму розбиту раніше колію.
Ударною хвилею пошкодило кілька приватних будинків неподалік. У результаті ворожої атаки постраждалих серед населення немає.
Одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. Зазначимо, що ймовірність завдання ракетних ударів з боку окупантів залишається високою.
Ворог на Південнобузькому напрямку продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти намагаються сковувати дії ЗСУ та запобігти перекиданню резервів Сил оборони на інші напрямки.
- Нагадаємо, з космосу видно, як росіяни накопичують техніку на острові Зміїний. Вони вже зібрали її близько півтора десятка.
- Війська РФ підняли з дна два затоплені катери. Щоб витягнути їх, залучили пошуково-рятувальну групу Чорноморського флоту РФ.
- Також 20 травня російські військові укотре завдали ракетного удару по території Одеського району. За останніми даними, загроза для мирних мешканців відсутня.