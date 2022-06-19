У Херсонській області окупанти припиняють довіряти місцевим колаборантам. Їх замінюють зовнішніми кадрами з окупованих теренів Донбасу.

Про це повідомив перший заступник голови облради Херсонської області Юрій Соболевський у Facebook.

За його словами, український супротив суттєво підірвав довіру окупантів до тих колаборантів, які мали стати “обласною владою” та організовувати нове життя у форматі російського світу”. Окупаційна влада не змогла підкорити мешканців та зламати їхню любов до України.

Нині окупанти стали заміщувати колаборантів у центрах прийняття рішень у Херсонській області. Вони підсилюють тимчасову окупаційну адміністрацію зовнішніми кадрами з так званої “ЛДНР”. Офіс партії “Єдина Росія” відходить від “гуманітарної допомоги” до організації прийомів офіційних візитів посадових осіб та депутатів РФ. Зокрема це стосується масових заходів та формування політики в області.

“Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації”, — додав чиновник.

На думку Юрія Соболевського, зрадники шукають як розв’язати проблему. Вони думають як уникнути кримінальної відповідальності після звільнення Херсонщини від окупантів.