Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Ворог пошкодив щонайменше 10 будинків. Окупанти відкрили вогонь з терен РФ по Середино-Будській громаді. Ракетні удари по житлових кварталах трапилися близько четвертої, п’ятої та сьомої ранку.
Один дім у Сумській області зруйновано після влучання російського боєприпасу. Дані стосовно загиблих і постраждалих уточнюють.
Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області та обстріляли Сумщину // 11 фото
За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ракети вдалося збити над регіоном силами протиповітряної оборони. Росіяни запустили ракети типу “Онікс” з території тимчасово окупованого Криму.
Минулого дня окупанти також завдали ударів по Одещині. Ракети вдалося збити силами ППО.
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