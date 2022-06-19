Окупанти двічі завдали ударів з мінометів по Сумській області, пошкодивши будинки та господарчі споруди. По Одещині ворог випустив ракети з окупованого Криму.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Ворог пошкодив щонайменше 10 будинків. Окупанти відкрили вогонь з терен РФ по Середино-Будській громаді. Ракетні удари по житлових кварталах трапилися близько четвертої, п’ятої та сьомої ранку.

Один дім у Сумській області зруйновано після влучання російського боєприпасу. Дані стосовно загиблих і постраждалих уточнюють.





















Окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області та обстріляли Сумщину // 11 фото

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ракети вдалося збити над регіоном силами протиповітряної оборони. Росіяни запустили ракети типу “Онікс” з території тимчасово окупованого Криму.

Минулого дня окупанти також завдали ударів по Одещині. Ракети вдалося збити силами ППО.