Російські окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram-каналі.

Окрім уже здійснених підривів, окупанти планують здійснити ще низку. Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція наразі є найбільшим ядерним об’єктом Європи.

Під час вибухів персонал залишав робочі місця.

Чи змінився радіаційний фон на території ЗАЕС після цих підривів, наразі невідомо.

“Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?”, – запитують представники Енергоатому.

Ці вибухи здійснені в межах “утилізації” окупантами боєприпасів на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.