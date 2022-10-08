Президент РФ Володимир Путін підписав указ про посилення захисту Кримського мосту та електромереж, що проходять через Керченську протоку.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “ТАСС”.

Зазначається, що російський президент поклав на Федеральну службу безпеки Російської Федерації зобов’язання щодо посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромереж та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

Раніше у РФ заявляли про те, нібито міст надійно захищений, а також його складно атакувати. Однак вже сьогодні у мережі з’явилися супутникові фото пошкодженого Керченському мосту.

ДОВІДКА: На Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.