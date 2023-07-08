За даними української розвідки, окупаційна влада Енергодару планує вилучати житло у місцевих мешканців міста та віддавати його росіянам, аби заохотити їх працювати на Запорізькій АЕС.

Джерело: ГУР МОУ.

Згідно з отриманою інформацією на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару.

Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато.

6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

Офіційна мета приїзду Кірієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати розв’язати проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з “Росатомом”. Спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.