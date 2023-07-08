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Окупанти продовжують мінування Запорізької АЕС – ГУР

Російські загарбники продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції.

Субота, 8 липня 2023, 11:37
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Зображення: ГУР МОУ

Джерело: ГУР МОУ.

За даними української розвідки, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Зараз на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

За інформацією ГУР, здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Раніше директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об’єкти.

Петро Котін повідомив, що небезпека на станції залишається великою.

“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.

Котін також зазначив, яка приблизна кількість військових зараз знаходяться на ЗАЕС: “Їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там знаходиться близько 700 осіб військових”.

“І фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були”, – додав директор “Енергоатому”.

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