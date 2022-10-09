Російські окупанти запустили по Одесі дрони-камікадзе типу Shahed-136. Безпілотник вдалося збити над морем силами ППО.

Про це повідомило Повітряне командування “Південь”.

В Одесі оголосили повітряну тривогу о 11:09. Згодом містяни побачили слід від роботи протиповітряної оборони. Спроба атаки сталася близько 11:30.

Інформації стосовно постраждалих не надходило.

ПК “Південь” додали, що у Миколаївській області збито російський літак. Інформація ще уточнюється, але, можливо, це був Су-25.