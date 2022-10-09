Про це повідомило Повітряне командування “Південь”.
В Одесі оголосили повітряну тривогу о 11:09. Згодом містяни побачили слід від роботи протиповітряної оборони. Спроба атаки сталася близько 11:30.
Інформації стосовно постраждалих не надходило.
ПК “Південь” додали, що у Миколаївській області збито російський літак. Інформація ще уточнюється, але, можливо, це був Су-25.
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