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Застосування Росією іранських безпілотників проти України не вплине суттєво на хід війни – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що іранські дрони, які Росія почала застосовувати для атак на українські міста, навряд чи зможуть суттєво вплинути на хід війни.

П’ятниця, 7 жовтня 2022, 10:58
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Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов 6 жовтня заявив, що російські війська застосували проти України загалом 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60% з яких українські сили вже знищили.

В iSW додали, що напередодні повідомляли про те, що Росія здебільшого застосовує іранські дрони не на передовій для атак проти ЗСУ, а для атак на цивільні об’єкти, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Однак, зауважили аналітики, такі зусилля не приносять успіху росіянам.

Речник командування ВПС України Юрій Ігнат заявив, що російська армія все частіше використовує безпілотники іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет.

“Російські війська, ймовірно, використовували нетривіальний відсоток від постачання Shahed-136 досі, якщо заяви анонімного співробітника розвідки США наприкінці серпня були правильними про те, що Іран, ймовірно, надасть “сотні” безпілотників Росії”, – резюмували експерти.

Теги: ISW, Війна в Україні, Інститут вивчення війни, іранські БПЛА, російсько-українська війна

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