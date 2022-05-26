Центр протидії дезінформації при РНБО України застеріг громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях, від евакуації фейковими "гуманітарними коридорами", які пропонує Росія.

Відповідний допис опубліковано в Telegram-каналі ЦПД.

У повідомленні зауважується, що громадяни України, тікаючи від обстрілів, скористовуються фейковими “зеленими коридорами” РФ та автоматично потрапляють на територію країни-агресора.

Після примусової депортації загарбники проводять примусову паспортизацію. Саме з цією метою Путін відповідним указом спростив процедуру набуття громадянства РФ.

Центр протидії дезінформації закликав громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях, слідкувати за актуальними гуманітарними коридорами, які ведуть на територію України, та використовувати їх.

“Очистіть телефон та соцмережі від провокаційних фото та відео. Також бажано очистити книгу контактів”, — наголошує ЦПД.

У разі примусової депортації на територію країни-агресора, ЦПД закликає попросити в людей, яким можна довіряти, про доступ до соцмереж та передати свої координати рідним чи друзям, які зможуть допомогти