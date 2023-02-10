Під час масованого ракетного обстрілу України окупанти вдарили по Хмельницькому. Частина міста залишилась без електропостачання.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

Як зазначив очільник області Сергій Гамалій, під час масованого ракетного обстрілу України один з російських ракет вдарила по Хмельницькому.

Деталі прильоту Гамалій не повідомив, однак зазначив, що через влучання частина міста залишилась без електроенергії.

Окрім цього, попередив Гамалій, можуть виникнути перебої з водопостачанням.

Додамо, що від ранку війська РФ завдають ракетного удару по території України. У деяких областях задіяні екстрені відключення електроенергії.

Окрім цього, є влучання в об’єкти енергійної інфраструктури.