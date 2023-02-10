Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що близько 4 ранку окупанти обстріляли Харків. Було зафіксовано близько 12 прильотів по об’єктах критичної інфраструктури як Харкова, так і Харківської області.

“Зараз застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Близько 150 тис. абонентів в Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення. На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки”, – повідомив він.

Окрім цього, окупанти знову атакували Харків під час масованого ракетного обстрілу України.

“Нещодавно в місті пролунав ще один вибух. Є влучання в електрогенеруючу інфраструктуру. Повітряна тривога зберігається. Перебувайте в укриттях”, – наголосив Синєгубов.