Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він повідомив, що близько 4 ранку окупанти обстріляли Харків. Було зафіксовано близько 12 прильотів по об’єктах критичної інфраструктури як Харкова, так і Харківської області.
“Зараз застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Близько 150 тис. абонентів в Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення. На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки”, – повідомив він.
Окрім цього, окупанти знову атакували Харків під час масованого ракетного обстрілу України.
“Нещодавно в місті пролунав ще один вибух. Є влучання в електрогенеруючу інфраструктуру. Повітряна тривога зберігається. Перебувайте в укриттях”, – наголосив Синєгубов.
- Від ранку 10 лютого війська РФ завдають чергового масованого ракетного удару по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.
- У Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях задіяні екстрені відключення електроенергії. Причина – загроза нового ракетного удару з боку РФ.