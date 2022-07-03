Окупанти залишили жителів Запорізької області без газопостачання. Через постійні обстріли з боку РФ ремонт поки неможливий.

Про це повідомила Запорізька ОВА в Telegram.

Ремонтники не можуть дістатися до пошкоджених місць газопроводу, оскільки окупанти не погоджуються на введення режиму тиші. Ушкоджень зазнав газогін, тому на днях повністю припиняється газопостачання до Василівського району та міста Мелітополь.

За останню добу відбулося 44 обстрілів мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногірськ та Кам’янське, а також два села, які входять у Пологівський та Василівський райони. Зафіксовано 22 руйнування будинків та об’єктів інфраструктури.