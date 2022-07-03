Про це повідомила Запорізька ОВА в Telegram.
Ремонтники не можуть дістатися до пошкоджених місць газопроводу, оскільки окупанти не погоджуються на введення режиму тиші. Ушкоджень зазнав газогін, тому на днях повністю припиняється газопостачання до Василівського району та міста Мелітополь.
За останню добу відбулося 44 обстрілів мирних населених пунктів. Найбільше постраждали Оріхів, Степногірськ та Кам’янське, а також два села, які входять у Пологівський та Василівський райони. Зафіксовано 22 руйнування будинків та об’єктів інфраструктури.
Через пошкодження газогону 109 населених пунктів по всій області на сьогодні без газу. Більша частина знаходиться у Бердянському районі, який без цієї послуги з моменту штурму Маріуполя.
Крім того, не мають доступу до електропостачання 80 населених пунктів. Через російські обстріли ремонтні бригади не можуть потрапити до місця аварій для їх ліквідування. Ворог відмовляється створювати режим тиші для відновлення пошкоджених комунікацій.
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- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті згорів склад окупантів. Росіяни зберігали у приміщенні награбоване майно мирних жителів.