Вранці 22 лютого російські військові завдали ударів по території Харкова та області. Станом на зараз зберігається загроза нових ракетних атак.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Синєгубов закликав мешканців не ігнорувати “тривогу” та не залишати укриття. За його словами, ворог знову б’є по території Харкова та області.

“Увага! Жителі Харкова й області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, — йдеться в повідомленні.

Водночас мер міста Терехов заявив, що у Харкові пролунали вже кілька вибухів. Також можливі ще пуски ракет з території Росії.

“Будьте обережні”, — попросив міський голова.

ОНОВЛЕНО 11:21. За попередніми даними, зафіксовані “прильоти” у Київському районі Харкова: “Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури”, — сказав Синєгубов.

Також за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Наразі вони отримують допомогу спеціалістів.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.