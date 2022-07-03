Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.
Окупанти влучили у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Росіяни випустили ракету Х-31 з винищувача Су-30. У результаті влучання пожежі та значних руйнувань не було. Стосовно постраждалих чи загиблих не повідомляли.
Російські бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по Зміїному.
Крім того, двоє людей підірвались на міні. Один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої та його витягли на берег вже без ознак життя. Інший потерпілий відбувся контузією та легкими подряпинами. Українців вкотре закликали не купатися в море через попередження про мінну небезпеку.
У 2022 році міські пляжі Одеси не планують відкривати для відпочивальників. Рішення як відкрити літній сезон під час війни та зменшити небезпеку від мін не знайшли.
- Нагадаємо, станом на вечір 1 липня, внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу багатоповерхівки та бази відпочинку в Одеській області загинула 21 особа. Ще 38 – травмовані. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість жертв може зрости.
- Під час ракетного удару по 9-поверхівці у Сергіївці (Одеська область), всі мешканці будинку не зреагували на сигнал повітряної тривоги і перебували у своїх квартирах замість того, щоб піти до укриття.