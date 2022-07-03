Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Окупанти влучили у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Росіяни випустили ракету Х-31 з винищувача Су-30. У результаті влучання пожежі та значних руйнувань не було. Стосовно постраждалих чи загиблих не повідомляли.

Російські бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по Зміїному.

Крім того, двоє людей підірвались на міні. Один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої та його витягли на берег вже без ознак життя. Інший потерпілий відбувся контузією та легкими подряпинами. Українців вкотре закликали не купатися в море через попередження про мінну небезпеку.

У 2022 році міські пляжі Одеси не планують відкривати для відпочивальників. Рішення як відкрити літній сезон під час війни та зменшити небезпеку від мін не знайшли.