Про це повідомив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі “Суспільному”.
Зазначається, що росіяни вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. Внаслідок обстрілу 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови.
Толоконніков уточнив, що обстріл стався у суботу близько другої години дня.
Пораненого чоловіка доправили до міської клінічної лікарні, йому надають медичну допомогу.
Раніше, 21 квітня, російські війська 45 разів обстріляли Херсонську область. 235 снарядів важкої артилерії та безпілотників влучили у житлові квартали населених пунктів. Про це в Telegram повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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