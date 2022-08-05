Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Для того, щоб відбувалася паспортизація мешканців тимчасово окупованих територій України, влада РФ придумує та використовує для цього нові методи.

Наприклад, для мешканців міста Мелітополь та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо “земельних паїв”. При цьому особи, у яких досі діють договори оренди на земельні ділянки, повинні переукладати його на нові. А в осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства також укласти новий договір. Натомість якщо термін договору закінчився і власник не з’явися, особа буде позбавлена права власності на володіння земельними ділянками.

Окрім того, окупанти встановили, що з початку вересня цього року номерні знаки українського зразка на транспортних засобах будуть змінені на тимчасові з подальшим переоформленням, за умови наявності російського паспорта у власника транспортного засобу.

Також на виїзді з міста на блокпостах загарбники продовжують здійснювати перевірки чоловіків, зокрема оглядати їх з метою пошуку татуювань. У такий спосіб, заходи загарбників направлені на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, що виїхали на підконтрольні Україні території.

Відтак у селі Кам’янське Запорізької області окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно з законодавством РФ. Представникам бізнесу вручені відповідні листи. Основною вимогою діяльності бізнесу є наявність громадянства Росії.