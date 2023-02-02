Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області у Facebook.
Зазначається, що війська РФ поцілили “в житловий сектор міста ракетою “Іскандер-К”.
Нагадаємо, що зруйновано з 4-го по 1-й поверх чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з загорянням припаркованих автомобілів.
Внаслідок злочинних дій росіян загинуло щонайменше 3 особи, а також 21 особа постраждала. За даними поліції, удар стався о 21:45.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку, пишуть в поліції.
Під завалами можуть залишатися люди.
ОНОВЛЕННЯ. 8:51 За даними рятувальників, станом на ранок 2 лютого внаслідок обстрілу Краматорська постраждало 18 осіб.
- За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків.
- У Горлівці (Донецька область) тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації є неможливим.
- У ніч на 2 лютого російські військові завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих.