Вчора, 1 лютого, близько 9-ої години вечора ворожі війська завдали удару по Краматорську Донецької області балістичною ракетою класу земля-земля "Іскандер-К".

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області у Facebook.

Зазначається, що війська РФ поцілили “в житловий сектор міста ракетою “Іскандер-К”.

Нагадаємо, що зруйновано з 4-го по 1-й поверх чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з загорянням припаркованих автомобілів.

Внаслідок злочинних дій росіян загинуло щонайменше 3 особи, а також 21 особа постраждала. За даними поліції, удар стався о 21:45.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку, пишуть в поліції.

Під завалами можуть залишатися люди.

ОНОВЛЕННЯ. 8:51 За даними рятувальників, станом на ранок 2 лютого внаслідок обстрілу Краматорська постраждало 18 осіб.