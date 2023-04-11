11 квітня призначений Москвою так званий лідер Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон перебуває на сторожі перед ймовірним майбутнім українським контрнаступом, наголосивши, що російські сили побудували "сучасну, глибоку оборону".

Про це повідомляє AP.

Аксьонов акцентував, що не можуть недооцінювати ЗСУ, водночас зазначив, що окупаційні війська “готові до атаки”.

Його коментарі прозвучали через кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський підтвердив намір Києва повернути Чорноморський півострів, який Росія незаконно анексувала в України в 2014 році.

Російський ставленик вперше заявив про початок фортифікаційних робіт у Криму в листопаді 2022 року, не повідомляючи деталей. У лютому на нараді з питань безпеки під головуванням президента Росії Володимира Путіна він заявив, що роботи планується завершити до квітня.

Своєю чергою, супутникові фотографії Maxar Technologies показують мережу окопів та інших укріплень, викопаних поблизу Медведівки, невеликого містечка поблизу перетину між півостровом і материковою Україною, що свідчить про занепокоєність Росії щодо можливого українського нападу.

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Військові аналітики очікують, що Київ скористається покращенням погоди, щоб перехопити ініціативу на полі бою з новими партіями західної зброї спільно зі свіжими військами, навченими на Заході.

Українські війська можуть спробувати прорвати сухопутний коридор між Росією та Кримом із Запоріжжя в бік Мелітополя та Азовського моря. Це може розколоти російські сили навпіл.

Однак сили Києва зіштовхуються з величезним викликом, аби витіснити російські сили. Їхня броня, ймовірно, натрапить на мінні поля, протитанкові рови та інші перешкоди, тоді як широкі системи окопів мають забезпечити прикриття московських військ.

Кремль хоче, щоб Київ визнав суверенітет Росії над Кримом. Україна пообіцяла вигнати росіян з усіх окупованих територій і виключила будь-які переговори з Москвою, доки повністю не поверне контроль над своєю землею.

10 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що вже до кінця серпня 2023 року українські війська можуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.

Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Також стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.

У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.