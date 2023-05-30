Сьогодні, 30 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським засудив чергові атаки РФ по цивільних об’єктах України.

Джерело: CNN.

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський подякував Німеччині за військову підтримку, зокрема за посилення протиповітряної оборони України. Своєю чергою, Олаф Шольц пообіцяв і надалі надавати підтримку Україні “у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами”.

Крім того, канцлер ФРН підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною на тлі російської збройної агресії.

“Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів”, – написав президент України у telegram.

Зазначимо, що нещодавно Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.