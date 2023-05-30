Джерело: CNN.
Під час телефонної розмови Володимир Зеленський подякував Німеччині за військову підтримку, зокрема за посилення протиповітряної оборони України. Своєю чергою, Олаф Шольц пообіцяв і надалі надавати підтримку Україні “у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами”.
Крім того, канцлер ФРН підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною на тлі російської збройної агресії.
“Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів”, – написав президент України у telegram.
Зазначимо, що нещодавно Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.
- Українська сторона офіційно направила запит до уряду ФРН щодо постачання крилатих ракет Taurus. У Берліні підтвердили отримання офіційного запиту Києва на передачу сучасних ракет із дальністю 500 км.
- Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців почала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams.
- 14 травня президент Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц підписали спільну декларацію відносно підтримки України та тиску на РФ.