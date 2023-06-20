Джерело: Sky News.
Після двосторонніх переговорів з китайським прем’єр-міністром Лі Цяном у Берліні, Олаф Шольц наголосив, що Пекін не повинен постачати зброю Росії, а повномасштабна війна в Україні не повинна стати замороженим конфліктом.
Зазначимо, що зустріч у Берліні стала сьомою зустріччю уряду Німеччини та Китаю на високому рівні, а також першою закордонною зустріччю Лі з моменту його вступу на посаду.
Хоча канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне покращити торговельні відносини Німеччини із Китаєм, очікується, що він також обговорить позицію Китаю щодо війни Росії в Україні.
Поки що Китай офіційно не засудив дії Росії, що спричинило холодні відносини КНР із лідерами Заходу.
Але Китай направив свого представника в Україну, Росію та інші європейські країни, щоб обговорити “мирну пропозицію” для припинення війни.
Раніше Китай заявив, що хоче виступати посередником між Росією та Україною, але на Заході є підозри щодо допомоги, яку Китай надає Росії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок, 19 червня, повідомив про запевнення Китаю про те, що вони не надавали й не надаватимуть допомоги Росії. Однак Сполучені Штати залишаються стурбовані цим питанням.
- 19 червня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай застосувати “глобальну політичну вагу та свій вплив на Росію для досягнення справедливого миру” в Україні.