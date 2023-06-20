Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай використовувати свій вплив на Російську Федерацію, щоб змінити хід повномасштабної війни в Україні.

Джерело: Sky News.

Після двосторонніх переговорів з китайським прем’єр-міністром Лі Цяном у Берліні, Олаф Шольц наголосив, що Пекін не повинен постачати зброю Росії, а повномасштабна війна в Україні не повинна стати замороженим конфліктом.

Зазначимо, що зустріч у Берліні стала сьомою зустріччю уряду Німеччини та Китаю на високому рівні, а також першою закордонною зустріччю Лі з моменту його вступу на посаду.

Хоча канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне покращити торговельні відносини Німеччини із Китаєм, очікується, що він також обговорить позицію Китаю щодо війни Росії в Україні.

Поки що Китай офіційно не засудив дії Росії, що спричинило холодні відносини КНР із лідерами Заходу.

Але Китай направив свого представника в Україну, Росію та інші європейські країни, щоб обговорити “мирну пропозицію” для припинення війни.

Раніше Китай заявив, що хоче виступати посередником між Росією та Україною, але на Заході є підозри щодо допомоги, яку Китай надає Росії.