Джерело: речниця німецького президента Керстін Гаммелін/Twitter
Вранці Штайнмаєр прийняв у президентському палаці Бельвю прем’єра КНР Лі Цяна, який прибув з офіційним візитом до Берліна.
Сторони відкрито та активно обмінювалися двосторонніми та глобальними питаннями. Цього тижня Лі Цян бере участь в німецько-китайських урядових консультаціях з кількома міністрами. Зокрема обговорили агресивну війну РФ проти України.
BPr #Steinmeier hat heute den chinesischen MPräs Li Qiang zum Gespräch empfangen. Sie tauschten sich offen & ausführlich zu bilateralen sowie weltweiten Themen aus. Li Qiang nimmt diese Woche gemeinsam mit mehreren Ministern an den 🇩🇪🇨🇳 Regierungskonsultationen teil. 1/4 pic.twitter.com/45r8DEi7n3
— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) June 19, 2023
Також під час зустрічі обговорили відносини Китаю з США. Штайнмаєр акцентував “особливе значення відносин двох держав для глобальної безпеки та співробітництва”, закликавши “зміцнити канали зв’язку між двома країнами”.
Нагадаємо, у березні глави Чехії та Німеччини погодилися, що необхідно зміцнювати східний фланг НАТО. Новообраний президент Чехії Петр Павел закликав Берлін взяти на себе чіткішу керівну роль в оборонній політиці та безпеці ЄС.
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- На початку травня цього року міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія “помилкових слів і вчинків” вкотре заморозила відносини.
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