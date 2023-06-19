19 червня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай застосувати "глобальну політичну вагу та свій вплив на Росію для досягнення справедливого миру" в Україні.

Джерело: речниця німецького президента Керстін Гаммелін/Twitter

Вранці Штайнмаєр прийняв у президентському палаці Бельвю прем’єра КНР Лі Цяна, який прибув з офіційним візитом до Берліна.

Сторони відкрито та активно обмінювалися двосторонніми та глобальними питаннями. Цього тижня Лі Цян бере участь в німецько-китайських урядових консультаціях з кількома міністрами. Зокрема обговорили агресивну війну РФ проти України.

BPr #Steinmeier hat heute den chinesischen MPräs Li Qiang zum Gespräch empfangen. Sie tauschten sich offen & ausführlich zu bilateralen sowie weltweiten Themen aus. Li Qiang nimmt diese Woche gemeinsam mit mehreren Ministern an den 🇩🇪🇨🇳 Regierungskonsultationen teil. 1/4 pic.twitter.com/45r8DEi7n3 — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) June 19, 2023

Також під час зустрічі обговорили відносини Китаю з США. Штайнмаєр акцентував “особливе значення відносин двох держав для глобальної безпеки та співробітництва”, закликавши “зміцнити канали зв’язку між двома країнами”.

Нагадаємо, у березні глави Чехії та Німеччини погодилися, що необхідно зміцнювати східний фланг НАТО. Новообраний президент Чехії Петр Павел закликав Берлін взяти на себе чіткішу керівну роль в оборонній політиці та безпеці ЄС.