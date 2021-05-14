Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як ставиться до хейту та чи переглядає коментарі про себе у соцмережах.

Своїми думками вона поділилася в інтерв’ю для програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Дружина президента висловила думку, що до хейту “не можна звикати, тому що ти стаєш іншою людиною”.

Олена Зеленська вважає, що через нападки на неї намагаються “розхитати нервову систему президента”.

“Іноді бачиш технології. І коли ти розумієш, що це технологія, ти розумієш, що хтось її застосовує. Навіщо? Це питання. Я розумію так: розхитати мою нервову систему означає нервову систему президента. Мабуть, хтось вважає, що я буду вдома ридати — і від цього щось змінюється. Не буду нікого розчаровувати. Я можу поридати, але це ніяк не вплине на поведінку мого чоловіка. Читаєш про себе безліч якоїсь маячні. Іноді можна навіть посміятися, тому що взагалі буває якась дурня”, – зазначила вона.

Перша леді також відповіла ствердно на запитання, чи читає вона коментарі в Мережі.

“Усі читають. Тому що треба бути в курсі, мабуть”, – заявила вона.

При цьому Олена Зеленська зізналася, що після прочитаного її іноді “емоційно розхитує”. А минулого року вона загалом видалила у себе всі соцмережі з гаджетів.

“Іноді емоційно розхитує, так. Потім я заспокоююсь. Я минулого року в січні взагалі видалила в себе всі соцмережі з усіх гаджетів. Потім через пів року все ж таки зайшла — щось мені потрібно було почитати. І зрозуміла, що до цього просто по-іншому треба ставитися, спокійніше. Задля того, щоб розуміти тенденції, про що зараз згадують, що ще пам’ятають, і які фейки ще живуть, а які нові. Іноді можна почитати. Але намагаюся робити це на мінімумі. Тобто не витрачати на це багато часу і емоцій, тому що це важко дійсно”, – наголосила перша леді.

“Я не звикаю і не звикну ніколи, наприклад, до того, що ображають дітей. Я розумію, я можу викликати негативні емоції — і це нормально. Мене можна критикувати — і це також нормально. Критика іноді навіть правильна і чесна. Але коли зачіпають дітей або батьків, тут я вже ніколи не погоджуся з такою поведінкою. Я вважаю це непристойним і неприйнятним”, – додала Зеленська.

Перша леді також зазначила, що в Мережах постійно критикують її чоловіка Володимира Зеленського. На репліку, що по главі держави “проїхалися” в Мережі (тобто критикують), Олена Зеленська відреагувала словами: “Їздять постійно”.

(На відео – з 4:30)