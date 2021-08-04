Олімпіада в Токіо: Україна впевнено підіймається у медальному заліку

#Букви повідомляють, як виглядає медальний залік станом на 4 серпня.
Наразі Україна посідає 37 сходинку у загальному медальному заліку. Наші спортсмени здобули 1 золоту, 2 срібні та 8 бронзових медалей.
Лідером медального заліку є Китай – 32 золотих, 22 срібних та 16 бронзових медалей. На другій сходинці США. Вони завоювали 77 медалей – 25 золотих,30 срібних та 22 бронзових.
І замикає трійку лідерів господарка Олімпіади Японія – 20 золотих 7 срібних та 12 бронзових медалей.
Детальніше про результати країн дивіться у таблиці.
Нагадаємо, що український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.
У фіналі в категорії до 87 кг українець переміг представника Угорщини Віктора Лерінца. Рахунок – 5:1.
Сьогодні виступав ще один український борець – Парвіз Насібов. Він приніс збірній України срібну нагороду.