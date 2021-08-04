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Олімпіада в Токіо: Україна впевнено підіймається у медальному заліку

У середу, 4 серпня, відбувся 12-й день Олімпійських ігор в Токіо. Розіграли 17 комплектів нагород.

Середа, 4 серпня 2021, 23:36

#Букви повідомляють, як виглядає медальний залік станом на 4 серпня.

Наразі Україна посідає 37 сходинку у загальному медальному заліку. Наші спортсмени здобули 1 золоту, 2 срібні та 8 бронзових медалей.

Лідером медального заліку є Китай – 32 золотих, 22 срібних та 16 бронзових медалей. На другій сходинці США. Вони завоювали 77 медалей – 25 золотих,30 срібних та 22 бронзових.

І замикає трійку лідерів господарка Олімпіади Японія – 20 золотих 7 срібних та 12 бронзових медалей.

Детальніше про результати країн дивіться у таблиці.

Нагадаємо, що український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.

У фіналі в категорії до 87 кг українець переміг представника Угорщини Віктора Лерінца. Рахунок – 5:1.

Сьогодні виступав ще один український борець – Парвіз Насібов. Він приніс збірній України срібну нагороду.

  • Раніше українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
  • 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
Теги: Олімпійські ігри, Олімпіада2022, медаль

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