Олімпіада в Токіо: Україна впевнено підіймається у медальному заліку

У середу, 4 серпня, відбувся 12-й день Олімпійських ігор в Токіо. Розіграли 17 комплектів нагород.

#Букви повідомляють, як виглядає медальний залік станом на 4 серпня.

Наразі Україна посідає 37 сходинку у загальному медальному заліку. Наші спортсмени здобули 1 золоту, 2 срібні та 8 бронзових медалей.

Лідером медального заліку є Китай – 32 золотих, 22 срібних та 16 бронзових медалей. На другій сходинці США. Вони завоювали 77 медалей – 25 золотих,30 срібних та 22 бронзових.

І замикає трійку лідерів господарка Олімпіади Японія – 20 золотих 7 срібних та 12 бронзових медалей.

Детальніше про результати країн дивіться у таблиці.