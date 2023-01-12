Про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження ООН.
Зменшенню озонових дій сприяли людські дії протягом останніх 36 років. Міжнародна угода 1987 року про припинення використання шкідливих хімікатів, які пошкоджували шар, була успішною, йдеться в основній оцінці ООН.
Найбільшу діру в озоновому шарі зафіксували у 2000 році над Антарктикою.
У такий спосіб, якщо людство діятиме так надалі, озоновий шар повністю відновиться в різних точках і в різних місцях.
Наприклад, у 2066 році спрогнозували відновлення над Антарктикою, а у 2045 — над Арктикою, а приблизно через два десятиліття — над всією планетою.
ДОВІДКА. Озоновий шар — це тонка частина земної атмосфери, яка поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. Ультрафіолетові промені можуть пошкодити ДНК і викликати сонячні опіки, збільшуючи довгостроковий ризик таких проблем, як рак шкіри. Озоновий шар почав руйнуватися в 1970-х роках.
Хлорфторвуглеці (CFC), які зазвичай містилися в балончиках, холодильниках, піноізоляційних матеріалах і кондиціонерах є причиною його руйнації.
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