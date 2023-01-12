За даними Організацій об'єднаних націй, озоновий шар над Землею може відновитися через два десятиліття. Дослідники вважають, що спершу вдасться позбутися діри над Антарктикою.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження ООН.

Зменшенню озонових дій сприяли людські дії протягом останніх 36 років. Міжнародна угода 1987 року про припинення використання шкідливих хімікатів, які пошкоджували шар, була успішною, йдеться в основній оцінці ООН.

Найбільшу діру в озоновому шарі зафіксували у 2000 році над Антарктикою.

У такий спосіб, якщо людство діятиме так надалі, озоновий шар повністю відновиться в різних точках і в різних місцях.

Наприклад, у 2066 році спрогнозували відновлення над Антарктикою, а у 2045 — над Арктикою, а приблизно через два десятиліття — над всією планетою.

ДОВІДКА. Озоновий шар — це тонка частина земної атмосфери, яка поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. Ультрафіолетові промені можуть пошкодити ДНК і викликати сонячні опіки, збільшуючи довгостроковий ризик таких проблем, як рак шкіри. Озоновий шар почав руйнуватися в 1970-х роках.

Хлорфторвуглеці (CFC), які зазвичай містилися в балончиках, холодильниках, піноізоляційних матеріалах і кондиціонерах є причиною його руйнації.