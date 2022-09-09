Організація Об’єднаних Націй передала 1400 комплектів для ремонту пошкоджених будинків на деокупованій території Херсонської області, які з наступного тижня почнуть доставляти жителям звільнених громад.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Мали плідну зустріч з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун та послом Швеції Тобіасом Тибергом. На попередній зустрічі ми надали список потреб мешканців Херсонської області з деокупованих територій”, – розповів Ярослав Янушевич.

Також він зазначив, що раніше жителі Кочубеївки, Нововоронцовки та Великоолександрівки отримали понад 35 тисяч продуктових наборів. Натомість вже наступного тижня місцевим мешканцям Херсонської області почнуть доставляти комплекти для ремонту пошкоджених будинків, які надала ООН.

За словами Янушевича, під час зустрічі окреслено наступну партію допомоги – харчові продукти, засоби гігієни, ліки, предмети першої необхідності, засоби очищення води та водопідготовки, а також обладнання для проходження зимового сезону.

Крім того, ООН розгляне можливість долучитися до ремонту та обладнання місць тимчасового розселення внутрішньо переміщених осіб і будівництва модульних містечок.

“З Тобіасом Тибергом обговорили можливу участь Швеції у розвитку деокупованих громад Херсонщини, їх цифровізації та забезпечення засобами швидкого реагування з відновлення”, – наголосив Ярослав Янушевич.