Про це інформує DW.
За словами Шамсадані, шок насамперед викликають час та місце атак, коли містяни прямували на роботу, а їхні діти – до школи. Напередодні внаслідок масованих ракетних ударів по Києву, Дніпру, Запоріжжю та іншим містам України загинули щонайменше 19 цивільних осіб і ще понад сто було поранено.
У восьми регіонах України пошкоджено чи повністю зруйновано численні цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки та об’єкти життєво важливої інфраструктури у сфері енергетики. Верховний комісаріат ООН з прав людини настійно закликав РФ утриматися від будь-якої подальшої ескалації та вжити заходів, що виключають жертви серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури.
РФ напередодні дала зрозуміти, що нинішні ракетні удари є відповіддю на часткову руйнацію Кримського мосту, через яку надходить техніка та підкріплення для російських військ у континентальній частині України. Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у підриві Кримського мосту.
- За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.
- Вранці 10 жовтня російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва. У центрі столиці руйнувань зазнали зокрема, парк Шевченка та дитячий майданчик.
- Індія та Китай – дві держави, які утримувались від засуджень повномасштабного вторгнення РФ в Україну та продовжували економічні відносини з РФ – після масованої ракетної атаки на Україну 10 жовтня закликали Кремль до деескалації та діалогу.