Верховний комісаріат ООН з прав людини порівняв нинішні ракетні удари РФ по цивільним цілям в Україні з воєнними злочинами. Міжнародне право забороняє удари по цивільних та об'єктах, від яких залежить виживання населення, зазначила представниця комісаріату Равіна Шамдасані 11 жовтня, у Женеві.

Про це інформує DW.

За словами Шамсадані, шок насамперед викликають час та місце атак, коли містяни прямували на роботу, а їхні діти – до школи. Напередодні внаслідок масованих ракетних ударів по Києву, Дніпру, Запоріжжю та іншим містам України загинули щонайменше 19 цивільних осіб і ще понад сто було поранено.

У восьми регіонах України пошкоджено чи повністю зруйновано численні цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки та об’єкти життєво важливої ​​інфраструктури у сфері енергетики. Верховний комісаріат ООН з прав людини настійно закликав РФ утриматися від будь-якої подальшої ескалації та вжити заходів, що виключають жертви серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури.

РФ напередодні дала зрозуміти, що нинішні ракетні удари є відповіддю на часткову руйнацію Кримського мосту, через яку надходить техніка та підкріплення для російських військ у континентальній частині України. Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у підриві Кримського мосту.