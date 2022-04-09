Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Відомо, що ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України, аби встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Водночас основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж зв’язку. З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області російські військові перемістили до двох батальйонних тактичних груп.

Також на Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля російських військових зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

Зокрема на Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції на кордоні Херсонської області.