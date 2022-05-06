Про це повідомили у Twitter міноборони Великої Британії.
Відомство, посилаючись на дані своєї розвідки, зазначає, попри заяви російської влади щодо припинення штурму “Азовсталі”, армія РФ вже другу добу веде наземний штурм будівлі.
У британській розвідці наголосили, що активізація штурмових дій навколо заводу пов’язана з наближенням 9 травня. До цієї дати президент РФ Володимир Путін хоче отримати символічний успіх в Україні.
Та ці зусилля коштують Росії великих втрат, як у живій силі, так і в техніці.
“Поки український опір триває в “Азовсталі”, російські втрати будуть зростати, а плани щодо Донбасу будуть зірвані”, – резюмували у розвідці Великої Британії.
- Нагадаємо, у міноборони США повідомили, що Росія вивела з Маріуполя основні сили, які раніше були направлені до міста і наразі там перебуває небагато солдатів з РФ.
- Також 5 травня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що новий сформований конвой ООН прямує до заводу “Азовсталь” у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, які опинилися на території оточеного росіянами підприємства.
- Раніше повідомлялось, що окупанти продовжують штурмувати у Маріуполі завод “Азовсталь”. Заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар (“Калина”) закликав подбати про поранених солдатів.