Росія другу добу підряд продовжує штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі, однак опір українських військових, які перебувають на заводі, зриває окупантам всі плани щодо Донбасу.

Про це повідомили у Twitter міноборони Великої Британії.

Відомство, посилаючись на дані своєї розвідки, зазначає, попри заяви російської влади щодо припинення штурму “Азовсталі”, армія РФ вже другу добу веде наземний штурм будівлі.

У британській розвідці наголосили, що активізація штурмових дій навколо заводу пов’язана з наближенням 9 травня. До цієї дати президент РФ Володимир Путін хоче отримати символічний успіх в Україні.

Та ці зусилля коштують Росії великих втрат, як у живій силі, так і в техніці.

“Поки український опір триває в “Азовсталі”, російські втрати будуть зростати, а плани щодо Донбасу будуть зірвані”, – резюмували у розвідці Великої Британії.