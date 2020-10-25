З 12 по 16 годину на більшості виборчих дільниць не було зафіксовано порушень.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, що веде спостереження на 625 дільницях.

За даними ОПОРА, у період з 12 до 16 годин на 4,52% виборчих дільниць були зафіксовані спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів, натомість на 95,48% ДВК таких інцидентів не було виявлено.

Спроби демонстрації виборцем бюлетеня були зафіксовані спостерігачами на 2,58% виборчих дільниць, на 97,42% ДВК таких інцидентів не було виявлено.

На 0,48% виборчих дільниць виборці намагались сфотографувати виборчий бюлетень. Таке порушення, зауважують в ОПОРА, може бути пов’язаним з вимогою організаторів підкупу виборців надати доказ незаконного голосування.

Загалом значні порушення були виявлені на менш ніж 1% дільниць.

“Спостерігачі зазначили, що на 13% виборчих дільниць мали місце незначні порушення, натомість менш як 1% ДВК допускали суттєві порушення виборчого законодавства”, — йдеться у звіті.

Вранці МВС звітувало, що правоохоронці зафіксували схему підкупу виборців на місцевих виборах (так звані каруселі) у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

У звіті ОПОРА про перші порушення зазначаються дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці.