У Великій Британії оприлюднили свідоцтво про смерть Єлизавети II, згідно з яким 96-річна королева померла від старості.

Про це повідомило BBC News.

У документі зазначається, що Єлизавета II померла 8 вересня о 15:10 за місцевим часом (17:10 за київським) у замку Балморал у Шотландії. Документ підписала її дочка, принцеса Анна, яка була з королевою останні 24 години.

Смерть зареєстрував 16 вересня генеральний секретар Шотландії Пол Лоу. Старість була єдиною причиною смерті королеви.

Свідоцтво підтверджує, що деякі з близьких родичів королеви все ще були в дорозі в Балморал, коли вона померла. Час смерті в історичному документі свідчить, що лише король Чарльз і його сестра Анна були поруч із матір’ю в момент її смерті.

Нагадаємо, що 8 вересня померла британська монархиня, яка найдовше керувала на своїй посаді – королева Єлизавета ІІ (Елізабет Александра Мері Віндзор).

Королева цього року відсвяткувала 70-ту річницю свого правління; вона символізувала безперервність і стабільність для Великої Британії з післявоєнної епохи до 21 століття.

Королева деякий час страждала від “проблем з мобільністю”. Вона була центральною частиною життя Сполученого Королівства протягом понад шести десятиліть, після смерті її батька, Георга VI, у 1952 році.

Королева Єлизавета ІІ зайняла трон, коли Вінстон Черчилль був на Даунінг-стріт, і королева запросила Ліз Трасс сформувати новий уряд. Трасс стала 15-ою прем’єр-міністеркою за правління королеви.

Її 70-річне правління охопило деколонізацію більшої частини Британської імперії в Африці та Азії та консолідацію Співдружності націй. Це також ознаменувало появу сучасної монархії, відкритої для пильної уваги ЗМІ. Особиста популярність королеви розглядається як ключовий фактор підтримки монархії у Великій Британії в останні роки.

Вона уникала політичного втручання і відома своїм підданим головним чином своєю присутністю на публічних заходах і своїми телевізійними різдвяними посланнями, в яких часто наголошувала на цінностях обов’язку та діалогу. У 2015 році вона стала монархом із найдовшим правлінням в історії Британії, перевершивши свою прапрабабусю, королеву Вікторію.

19 вересня у Великій Британії відбулося поховання королеви Єлизавети II. До Лондона прибуло понад два мільйони осіб, аби попрощатися з монархинею, яка перебувала на троні сім десятиліть.