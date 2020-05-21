Компанія Google, якій належить сервіс YouTube, оприлюднила перелік заборонених тем для контенту про коронавірус COVID-19, який публікується на відеохостингу.

Зазначена інформація з’явилася на сайті Google.

“На YouTube заборонена публікація контенту про COVID-19, здатного призвести до заподіяння серйозної шкоди здоров’ю. Зокрема, не можна додавати матеріали, в яких повідомляються неправдиві відомості про коронавірус, що суперечать офіційним джерелам – Всесвітній організації охорони здоров’я та місцевим органам охорони здоров’я”, – зазначається в повідомленні.

Йдеться про контент на теми:

• лікування коронавірусу (коли глядачів переконують не звертатися по медичну допомогу й закликають лікувати коронавірус у домашніх умовах – засобами народної медицини, за допомогою молитов і обрядів);

• профілактики COVID-19 (сюди належить контент, який суперечить рекомендаціям ВООЗ і місцевих органів охорони здоров’я);

• діагностики коронавірусу (матеріали з інформацією про методи виявлення, які суперечать офіційним рекомендаціям);

• про шляхи передачі вірусу (твердження про те, що захворювання COVID-19 не є вірусним або заразним; що окремі особи несприйнятливі до вірусу; що коронавірус не поширюється в певних кліматичних і географічних умовах; поради про недотримання фізичної дистанції і самоізоляції).

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До переліку заборонених тем увійшли:

• заперечення існування коронавірусу;

• твердження про те, що COVID-19 не призводить до летальних наслідків;

• твердження про те, що існує ефективна вакцина або ліки проти COVID-19;

• твердження про те, що люди певної національності або раси мають імунітет проти коронавірусу;

• заклики лікуватися народними засобами, за допомогою молитов, обрядів і не звертатися по медичну допомогу;

• заклики відмовлятися від звернення по медичну допомогу при ознаках хвороби;

• твердження, що затримка дихання є тестом на наявність коронавірусу;

• заклики відмовитися від азіатської їжі, оскільки через неї нібито можна заразитися коронавірусом;

• твердження, що очистити повітря від коронавірусу можна, запускаючи феєрверки;

• твердження, що захворювання COVID-19 викликано випромінюванням від мережі 5G;

• повідомлення, що коронавірусом можна заразитися під час тестування на COVID-19;

• твердження, що коронавірус не поширюється в країнах із спекотним кліматом;

• відео, в яких стверджується, що соціальне дистанціювання і самоізоляція не є ефективними заходами щодо стримування COVID-19.

Відеозаписи з неправдивими відомостями будуть видаляти. Акаунти користувачів у разі повторних порушень – заблокують (після трьох попереджень).

“Якщо ви опублікуєте контент, який не відповідає нашим правилам, ми видалимо його і повідомимо вам про це електронною поштою. Перше порушення потягне за собою лише повідомлення, але наступного разу ми винесемо вам попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, то ваш канал буде заблоковано”, – сказано в повідомленні.