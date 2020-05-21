Зазначена інформація з’явилася на сайті Google.
“На YouTube заборонена публікація контенту про COVID-19, здатного призвести до заподіяння серйозної шкоди здоров’ю. Зокрема, не можна додавати матеріали, в яких повідомляються неправдиві відомості про коронавірус, що суперечать офіційним джерелам – Всесвітній організації охорони здоров’я та місцевим органам охорони здоров’я”, – зазначається в повідомленні.
Йдеться про контент на теми:
• лікування коронавірусу (коли глядачів переконують не звертатися по медичну допомогу й закликають лікувати коронавірус у домашніх умовах – засобами народної медицини, за допомогою молитов і обрядів);
• профілактики COVID-19 (сюди належить контент, який суперечить рекомендаціям ВООЗ і місцевих органів охорони здоров’я);
• діагностики коронавірусу (матеріали з інформацією про методи виявлення, які суперечать офіційним рекомендаціям);
• про шляхи передачі вірусу (твердження про те, що захворювання COVID-19 не є вірусним або заразним; що окремі особи несприйнятливі до вірусу; що коронавірус не поширюється в певних кліматичних і географічних умовах; поради про недотримання фізичної дистанції і самоізоляції).
До переліку заборонених тем увійшли:
• заперечення існування коронавірусу;
• твердження про те, що COVID-19 не призводить до летальних наслідків;
• твердження про те, що існує ефективна вакцина або ліки проти COVID-19;
• твердження про те, що люди певної національності або раси мають імунітет проти коронавірусу;
• заклики лікуватися народними засобами, за допомогою молитов, обрядів і не звертатися по медичну допомогу;
• заклики відмовлятися від звернення по медичну допомогу при ознаках хвороби;
• твердження, що затримка дихання є тестом на наявність коронавірусу;
• заклики відмовитися від азіатської їжі, оскільки через неї нібито можна заразитися коронавірусом;
• твердження, що очистити повітря від коронавірусу можна, запускаючи феєрверки;
• твердження, що захворювання COVID-19 викликано випромінюванням від мережі 5G;
• повідомлення, що коронавірусом можна заразитися під час тестування на COVID-19;
• твердження, що коронавірус не поширюється в країнах із спекотним кліматом;
• відео, в яких стверджується, що соціальне дистанціювання і самоізоляція не є ефективними заходами щодо стримування COVID-19.
Відеозаписи з неправдивими відомостями будуть видаляти. Акаунти користувачів у разі повторних порушень – заблокують (після трьох попереджень).
“Якщо ви опублікуєте контент, який не відповідає нашим правилам, ми видалимо його і повідомимо вам про це електронною поштою. Перше порушення потягне за собою лише повідомлення, але наступного разу ми винесемо вам попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, то ваш канал буде заблоковано”, – сказано в повідомленні.
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- Служба безпеки України викрила 241 інтернет-агітатори на поширенні фейків про коронавірус COVID-19.