У Мережі опублікували відео появи північнокорейського лідера Кім Чен Ина на публіці після чуток про його смерть.

Про це повідомляє SkyNews.

Лідер Північної Кореї взяв участь в будівництві заводу з виробництва добрив. Завод розташований на північ від Пхеньяна.

Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media. It comes after speculation that he was ‘gravely ill’ after surgery last month. More on this story here: https://t.co/MpYxe7UxYW pic.twitter.com/fW3FoFJ1ew — SkyNews (@SkyNews) May 2, 2020

До цього глава КНДР 20 днів не з’являвся на публіці.

Разом з ним на заході були кілька високопоставлених чиновників і молодша сестра Кім Е Чжон.

Напередодні північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин з’явився на першотравневому святі, вперше після трьох тижнів спекуляцій про його здоров’я.

Раніше низка американських та світових ЗМІ писали, що Кім “знаходиться в серйозній небезпеці після операції”, згідно із заявою одного американського чиновника. Інший американський чиновник сказав CNN, що побоювання з приводу здоров’я північнокорейського лідера небезпідставні, але важко оцінити тяжкість його стану.

Південнокорейське онлайн-видання Daily NK, яке основну увагу приділяє Північній Кореї, написало про те, що Кіму зробили серцево-судинну операцію через “надмірне куріння, ожиріння та перевтому”. У виданні додали, що лідер наразі проходить лікування на віллі в окрузі Хянсан.

Після того, як стан Кіма поліпшився, більша частина медичної бригади, що його лікувала, повернулася до Пхеньяна 19 квітня, тоді як деякі з них залишилися, щоб наглядати за північнокорейським лідером до його повного одужання.

Раніше повідомляли, що поїзд, який, можливо, належить лідеру Північної Кореї, виявлений в курортному місті Вонсан.