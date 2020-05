Про це повідомляє SkyNews.

Лідер Північної Кореї взяв участь в будівництві заводу з виробництва добрив. Завод розташований на північ від Пхеньяна.

Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media.

It comes after speculation that he was ‘gravely ill’ after surgery last month.

More on this story here: https://t.co/MpYxe7UxYW

