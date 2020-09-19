Про це повідомляється на сайті “Євробачення”.
Вибір на користь одного зі сценаріїв буде зроблено, “виходячи з ситуації в перші місяці 2021 року”.
1. Сценарій А. Традиційний формат проведення “Євробачення”.
У цій ситуації конкурс буде проведено у звичайному форматі. Він відбудеться в залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди). Не буде жодних обмежень щодо кількості учасників, глядачів у залі і позаконкурсних виступів.
Організатори відзначили, що цей варіант найбільш можливий, якщо винайдуть вакцину від COVID-19.
2. Сценарій B. “Євробачення” з дотриманням соціального дистанціювання.
Всі присутні повинні будуть дотримуватися обов’язкової дистанції в 1,5 метра. Кількість глядачів, відповідно, обмежать, як і учасників національних делегацій і кількість представників преси.
При цьому кількість позаконкурсних виступів залишиться такою ж, як зазвичай.
Щоб визначити, хто саме зможе відвідати “Євробачення” (оскільки квитки на “Євробачення-2020”, скасоване через коронавірус, автоматично дійсні й на конкурс 2021 року), проведуть жеребкування. Тим, кому не пощастить, будуть повернуті гроші.
3. Сценарій C. Конкурс з обмеженнями на подорожі.
У цьому випадку буде збережено більшість обмежень попереднього сценарію: соціальне дистанціювання, обмежена кількість глядачів у залі. Але буде також враховуватися заборона на в’їзд до Нідерландів або виїзд з країни-учасниці “Євробачення” в умовах пандемії.
Конкурс проводитиметься в Роттердамі. Однак артисти, які не зможуть приїхати до Нідерландів, зможуть виступити у своїй країні, а їхнє шоу транслюватиметься онлайн в залі.
4. Сценарій D. “Євробачення” на карантині.
Це варіант на випадок, якщо в Нідерландах введуть карантин.
Тоді конкурс буде проходити без публіки: не буде глядачів, національних делегацій і позаефірних заходів у Роттердамі.
Всі учасники “Євробачення” виконуватимуть свої пісні з дому. Їх транслюватимуть у прямому ефірі й компілюватимуть в єдиний концерт.
Варто відзначити, що “Євробачення” традиційно заплановано на травень 2021 року.
- Раніше організатори “Євробачення” повідомили дати проведення пісенного конкурсу в 2021 році. Так, два півфінали відбудуться 18 травня та 20 травня, а Гранд-фінал — 22 травня 2021 року.
- Ряд артистів, які повинні були виступити у 2020 році, підтвердили, що знову представлять свою країну на “Євробаченні” у 2021-му році. Серед них — і український гурт “Go_A”.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, мають підготувати нову пісню.