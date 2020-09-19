Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" розробили чотири базові сценарії його проведення у 2021 році, які враховують різні прогнози ситуації з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті “Євробачення”.

Вибір на користь одного зі сценаріїв буде зроблено, “виходячи з ситуації в перші місяці 2021 року”.

1. Сценарій А. Традиційний формат проведення “Євробачення”.

У цій ситуації конкурс буде проведено у звичайному форматі. Він відбудеться в залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди). Не буде жодних обмежень щодо кількості учасників, глядачів у залі і позаконкурсних виступів.

Організатори відзначили, що цей варіант найбільш можливий, якщо винайдуть вакцину від COVID-19.

2. Сценарій B. “Євробачення” з дотриманням соціального дистанціювання.

Всі присутні повинні будуть дотримуватися обов’язкової дистанції в 1,5 метра. Кількість глядачів, відповідно, обмежать, як і учасників національних делегацій і кількість представників преси.

При цьому кількість позаконкурсних виступів залишиться такою ж, як зазвичай.

Щоб визначити, хто саме зможе відвідати “Євробачення” (оскільки квитки на “Євробачення-2020”, скасоване через коронавірус, автоматично дійсні й на конкурс 2021 року), проведуть жеребкування. Тим, кому не пощастить, будуть повернуті гроші.

3. Сценарій C. Конкурс з обмеженнями на подорожі.

У цьому випадку буде збережено більшість обмежень попереднього сценарію: соціальне дистанціювання, обмежена кількість глядачів у залі. Але буде також враховуватися заборона на в’їзд до Нідерландів або виїзд з країни-учасниці “Євробачення” в умовах пандемії.

Конкурс проводитиметься в Роттердамі. Однак артисти, які не зможуть приїхати до Нідерландів, зможуть виступити у своїй країні, а їхнє шоу транслюватиметься онлайн в залі.

4. Сценарій D. “Євробачення” на карантині.

Це варіант на випадок, якщо в Нідерландах введуть карантин.

Тоді конкурс буде проходити без публіки: не буде глядачів, національних делегацій і позаефірних заходів у Роттердамі.

Всі учасники “Євробачення” виконуватимуть свої пісні з дому. Їх транслюватимуть у прямому ефірі й компілюватимуть в єдиний концерт.

Варто відзначити, що “Євробачення” традиційно заплановано на травень 2021 року.