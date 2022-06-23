Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) заявила, що пісенний конкурс не буде проходити в Україні у 2023 році. "Євробачення" не може пройти через безпекову ситуацію.

Про це повідомили на сайті EBU.

Організатори конкурсу наголосили, що планування конкурсу має відбутися негайно. Проте, на їхню думку, через російсько-українську війну не вдасться забезпечити виконання умов для гарантування безпеки усіх, хто працює та бере участь у заході.

“EBU повністю розуміє розчарування, яке зустріло оголошення про те, що пісенний конкурс Євробачення-2023 (ESC) неможливо провести в Україні, країні-переможниці цього року”, — зазначили у повідомленні.

На пісенному конкурсі зазвичай акредитовані для роботи принаймні 10 тисяч людей. Також на “Євробачення-2023” можуть приїхати ще 30 тисяч шанувальників з усього світу.

Важливо, щоб рішення “щодо такої складної телевізійної події в прямому етері” приймали професіонали мовлення, і щоб вони не були політизованими. У правилах пісенного конкурсу передбачено, що подію можна перенести в форс-мажорних ситуаціях, наприклад, під час війни. Через ризики ракетних чи авіаційних ударів можливі значні втрати, що негативно вплинуло б на “Євробачення-2023”.

“Окрім проблем безпеки, конфлікт, який триває в Україні, змушує делегації та учасників не їздити до країни. Ми також звернули увагу на коментарі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні “може зайняти роки”, — додали організатори.

У Спілці зазначили, що протягом 2023 року в Україну не планують приїжджати жодні великі міжнародні концертні тури. Тому організатори вирішили застосувати вищезазначене правило щодо перенесення місця проведення “Євробачення”.