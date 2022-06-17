Український гурт Kalush Orchestra став переможцем "Євробачення-2022" та здобув право проведення наступного конкурсу в Україні. Однак через повномасштабну російську-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення "Євробачення-2023" в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Євробачення”.

Зазначається, що для проведення пісенного конкурсу країна-переможець повинна відповідати певним критеріям, зокрема й гарантувати безпеку конкурсантам та гостям шоу.

Однак EBU врахувало те, що в Україні триває повномасштабна війна. Оцінивши всю ситуацію, разом з українським суспільним мовником та незалежними експертами, було ухвалено рішення, що “Євробачення-2023” пройде в іншій країні.

“Конкурс “Євробачення” – одне із найважчих телевізійних шоу у світі, над яким працюють тисячі людей. Щоб підготувати конкурс потрібно 12 місяців”, – зауважили в EBU.

Європейський мовний союз додав, що розпочав перемовини з країною, яка зайняла друге місце на “Євробаченні-2022”, тобто з Великою Британією, щодо проведення конкурсу у Сполученому Королівстві.

У EBU також пообіцяли, що незалежно від того, в якій країні буде проводитись “Євробачення”, на конкурсі все буде нагадувати про перемогу України.

Варто зауважити, що ще нещодавно у Мінкульті запевняли, що конкурс “Єворобачання-2023” пройде в Україні.