Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Євробачення”.
Зазначається, що для проведення пісенного конкурсу країна-переможець повинна відповідати певним критеріям, зокрема й гарантувати безпеку конкурсантам та гостям шоу.
Однак EBU врахувало те, що в Україні триває повномасштабна війна. Оцінивши всю ситуацію, разом з українським суспільним мовником та незалежними експертами, було ухвалено рішення, що “Євробачення-2023” пройде в іншій країні.
“Конкурс “Євробачення” – одне із найважчих телевізійних шоу у світі, над яким працюють тисячі людей. Щоб підготувати конкурс потрібно 12 місяців”, – зауважили в EBU.
Європейський мовний союз додав, що розпочав перемовини з країною, яка зайняла друге місце на “Євробаченні-2022”, тобто з Великою Британією, щодо проведення конкурсу у Сполученому Королівстві.
У EBU також пообіцяли, що незалежно від того, в якій країні буде проводитись “Євробачення”, на конкурсі все буде нагадувати про перемогу України.
Варто зауважити, що ще нещодавно у Мінкульті запевняли, що конкурс “Єворобачання-2023” пройде в Україні.
- Нагадаємо, після того, як український гурт “Kalush Orchestra” здобув перемогу на цьогорічному конкурсі “Євробачення” з піснею “Стефанія”, в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім’ям.
- Також переможець “Євробачення-2022” гурт Kalush Orchestra виконав свою обіцянку та продав нагороду пісенного конкурсу на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.
- Раніше повідомлялось, хто та скільки віддав за Україну глядацьких голосів на “Євробаченні-2022”.