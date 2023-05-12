Організатори «Євробачення» підтвредили, що Зеленський хотів виступити зі зверненням у фіналі конкурсу: це суперечить заяві прессекретаря президента

У Європейській мовній спілці підвередили, що президент України Володимир Зеленський хотів виступити зі зверненням під час фіналу пісенного конкурсу "Євробачення", хоча прессекретар президента Сергій Никифоров спростував цю інформацію.

Про це йдеться на сайті Європейської мовної спілки (EBU).

Тут зазначили, що Володимир Зеленський звертався до організаторів з проханням виступити з відеозверненням до глядачів конкурсу у фіналі “Євробачення”.

Організатори наголосили, що прохання українського президента “зроблене з благими намірами”, однак воно суперечить правилам конкурсу.

“Пісенний конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У межах цього одним із наріжних каменів Конкурсу є неполітичний характер заходу”, – мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що першими про те, що Володимир Зеленський хоче виступити зі зверненням на пісенному конкурсі повідомило британське видання The Times.

Своєю чергою прессекретар Зеленського Сергій Никифоров інформацію видання спростував, наголосивши, що ніхто з Офісу президента не звертався до EBU щодо виступу президента України.