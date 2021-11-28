Про це розповіла голова Медичної асоціації Південно-Африканської Республіки Анжелік Кутзе британському виданню The Daily Telegraph.

За словами лікарки, пацієнти, у яких виявили варіант Omicron, скаржилися на швидку втомлюваність, слабкість, у них фіксували прискорений пульс та високу температуру. При цьому це, найчастіше були молоді люди.

І, оскільки лише 6% населення країни складають люди віком від 65 років, поки невідомо, як вони перенесуть зараження цим варіантом. Особливо це стосується людей, які мають супутні захворювання.

“Зараз нам слід побоюватися того, що новим штамом заражатимуться літні невакциновані люди. Якщо вони не щеплені, то у багатьох хвороба, найімовірніше, матиме тяжкий перебіг”, – припустила медик.

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері висловив свої занепокоєння щодо нового штаму коронавірусної інфекції COVID-19 “Omicron”, порівнявши його з Еболою у коментарі американському виданню Bloomberg.

За його словами, новий штамп викликає занепокоєння серед лікарів та експертів, адже він дуже заразний.

“Найбільше я боюся, що штам “Omicron” може стати таким же заразним, як “Delta” і таким же небезпечним, як ебола”, — заявив Монтгомері.

Близько 30 з 50 мутацій торкнулися так званого спайк-протеїну — шипів на оболонці вірусу. За допомогою цих шипів вірус проникає в клітини людини.

Це найтривожніша особливість нового штаму, кажуть вчені, оскільки більшість вакцин працює якраз на нейтралізацію цих шипів.

Інша частина вірусу, яка вступає в контакт з організмом після того, як спайк-протеїн проклав йому дорогу в клітину, мутувала у новому варіанті 10 разів. Для порівняння — у Delta-штамі цей сегмент вірусу здійснив лише дві мутації.

На думку вчених, рівень мутацій міг бути спровокований в організмі одного пацієнта з ослабленим імунітетом, який не зміг подолати вірус.

Виходячи з цього, імовірно, ревакцинацію від коронавірусу доведеться робити кожні 6 місяців через постійні мутації вірусу.

Наразі точних відомостей щодо небезпеки “Omicron” немає, його активно досліджують. Втім, існує ймовірність, що він дуже швидко розповсюджується.