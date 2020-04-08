Відповідний ролик опубліковано на сторінці штабу ООС в Facebook.

У відеозверненні шестеро військовослужбовців ЗСУ закликали громадян самоізолюватися та не порушувати правил карантину.

Гаслом відео стала фраза: “Залишайтеся вдома — Збройні Сили прикриють!”

Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють

Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 8. April 2020