Відповідний ролик опубліковано на сторінці штабу ООС в Facebook.
У відеозверненні шестеро військовослужбовців ЗСУ закликали громадян самоізолюватися та не порушувати правил карантину.
Гаслом відео стала фраза: “Залишайтеся вдома — Збройні Сили прикриють!”
Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють
Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 8. April 2020
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- У Збройних силах України зафіксовано вже п’ять випадків COVID-19, один з яких — летальний.