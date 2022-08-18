Про це повідомляє The Hill.
Підписанти заявили, що Білий дім має діяти “швидше та стратегічніше”, щоб задовольнити запити України щодо озброєння.
У заяві зазначається, що імперіалістична війна Москви проти народу України — це не просто моральне знущання — кампанія геноциду, спрямована на стертя української нації з карти — а і явна загроза безпеці та процвітанню США.
Автори впевнені, поки що ні адміністрації Байдена, ні європейським союзникам не вдалося зрозуміти, чому підтримка України важлива для Сполучених Штатів і Заходу.
Наголошується, що це важливо, адже президент РФ Володимир Путін проводить ревізіоністську зовнішню політику, спрямовану на перевернення заснованої на правилах системи безпеки, яка забезпечувала американську та глобальну стабільність і сприяла процвітанню після закінчення Другої світової війни: “Агресивні плани Путіна не закінчуються на Україні. Як неодноразово заявляли російські офіційні особи, якщо Росія переможе в Україні, наші балтійські союзники по НАТО опиниться під загрозою, як і інші союзники, які проживають по сусідству”, — наголосили підписанти.
- У Німеччині та Швеції заявили, що Україна має право використовувати зброю від західних партнерів для захисту своєї територіальної цілісності, зокрема для повернення Криму.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, який днями передав у декілька підрозділів на фронті дрони Autel, оприлюднив відео з Донеччини, зняте за допомогою одного з цих БПЛА.
- Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.