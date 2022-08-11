Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.

Про це повідомляє BBC.

На даний час Україна вже отримала від Великої Британії три РСЗВ M270, які схожі на американські системи HIMARS і можуть влучати у ціль на відстані 80 км.

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес підтвердив, що Україна отримає ще три такі ж РСЗВ М270 та “значну” кількість ракет для них.

Воллес наголосив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні знищувати російські склади з боєзапасами та командні центри.

Британський міністр заявив про це в Копенгагені, де він бере участь у міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України.

“Велика Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. Українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєзапаси. Це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО”, – наголосив Воллес.

Він резюмував, що безперервна підтримка України – це чітке повідомлення, що Велика Британія та міжнародна спільнота не підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

“Ми стоятимемо пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна”, – сказав британський міністр.