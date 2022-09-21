Про це Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення.
Президент повідомив про повернення з полону бойових командирів – Сергія Волинського, Святослава Паламаря, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега.
Зеленський розповів, що в обмін на них Україна віддала російській стороні 55 осіб. З боку Росії українським бойовим командирам загрожувало найжорстокіше покарання:
“Їм загрожувало найжорстокіше. П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ані співчуття, ані взагалі якихось слів – тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну”, – розповів президент.
Він повідомив про договір із Туреччиною, згідно з яким, 5 звільнених з полону командирів “Азовсталі” будуть знаходитися в Туреччині під особистою протекцією президента країни Ердогана до кінця війни.
Разом із тим, близькі та рідні бойових командирів зможуть безперешкодно зустрітися з ними.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українських військовополонених обміняли на народного депутата України, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
- Український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир Окремого загону спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко з позивним “Редіс” і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський з позивним “Волина” повернулися до України з полону.
- 21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі”.