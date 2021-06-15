У середу, 16 червня, в Женеві (Швейцарія) відбудеться зустріч американського лідера Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним. Представники ЗМІ з'ясували подробиці зустрічі.

Про це повідомляє Reuters.

Байден та Путін зустрінуться на віллі XVIII століття Villa La Grange з видом на Женевське озеро. Це перша зустріч світових лідерів у статусі голови держави.

Планується, що політики розмовлятимуть чотири – п’ять годин.

Під час переговорів не запланована перерва на обід. Інформацію про відсутність спільного обіду підтвердив американський чиновник, коли Байден вилітав до Женеви.

Першим на віллу приїде Путін. Там, до зустрічі з Байденом у нього запланована розмова із президентом Швейцарії Гаєм Пармеліном. Вони розмовлятимуть в бібліотеці вілли, де зберігаються історичні книги в шкіряних обкладинках.

Окрім Байдена та Путіна під час розмови в кімнаті будуть держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та перекладачі.

Безпеку та охорону перших осіб США та Росії забезпечують 3 -3,5 тис. правоохоронців.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.