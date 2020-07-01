Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У середньому перебіг хвороби і середні цифри щодо тривалості хвороби однакові по всій країні. Тобто, захворювання середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби може тривати довше. А безсимптомно людина може хворіти менший термін. Водночас рішення, що людина одужала, приймає безпосередньо лікар, в тому числі обов’язково на основі дослідження методом ПЛР… У середньому у нас близько трьох тижнів в країні триває хвороба. Але іноді фіксується термін і 30, і 39 днів – в залежності від тяжкості хвороби”, – наголосив Степанов.

У зв’язку з цим голова МОЗ закликав дотримуватися карантинних обмежень. Він уточнив, що повне скачування карантинних заходів буде можливе тільки коли практично не будуть фіксуватися нові випадки.

“Я чітко розумію, що це (скасування всіх карантинних обмежень, – ред.) відбудеться, коли ми практично припинимо фіксувати випадки коронавірусної хвороби. Тоді ми зможемо не користуватися масками, не дотримуватися інших порад і рекомендацій. Зараз цифри говорять про інше: що через наше легковажне ставлення до цих простих порад, рекомендацій і правил ми спостерігаємо значне збільшення захворюваності. Я сподіваюся, що ми не підемо за італійським або іспанським сценарієм, коли нам необхідно буде вводити дуже жорсткі обмеження. Такі жорсткі обмеження можливі тільки при значному ускладненні ситуації, коли медична система не зможе впоратися з кількістю хворих”, – пояснив Степанов.

(На відео – з 2:40)