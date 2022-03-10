Про це повідомляє Reuters.
Кошти передбачають військову і гуманітарну допомогу Україні та її східноєвропейським союзникам і обґрунтовані законопроєктом про витрати загальним обсягом у 1,5 трильйона доларів, який треба ухвалити для уникнення шатдауну (зупинки роботи урядових відомств США).
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі також зауважила, що ця сума ймовірно, буде лише частиною набагато ширшої допомоги.
Тепер документ має розглянути Сенат, який планує зробити це до півночі 11 березня – моменту сплину кінцевого терміну для уникнення шатдауну.
- Нагадаємо, компанія Sony Interactive Entertainment, ігровий підрозділ Sony Corp, призупиняє усі постачання програмного та апаратного забезпечення до РФ після вторгнення федерації в Україну.
- Також відомо, що найбільший у світі виробник харчових продуктів, швейцарська компанія Nestle заявила, що зупинила усі капітальні інвестиції в Росії після її вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, Німеччина намагається перешкодити розширенню санкцій Європейського союзу проти РФ на “Сбербанк” та енергетичну галузь.