Палата представників Конгресу США проголосувала за надання допомоги Україні в розмірі 13,6 мільярдів доларів на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Reuters.

Кошти передбачають військову і гуманітарну допомогу Україні та її східноєвропейським союзникам і обґрунтовані законопроєктом про витрати загальним обсягом у 1,5 трильйона доларів, який треба ухвалити для уникнення шатдауну (зупинки роботи урядових відомств США).

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі також зауважила, що ця сума ймовірно, буде лише частиною набагато ширшої допомоги.

Тепер документ має розглянути Сенат, який планує зробити це до півночі 11 березня – моменту сплину кінцевого терміну для уникнення шатдауну.