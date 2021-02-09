Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко анонсувала вихід фільму "Паломниця" з собою у головній ролі.

Тизер проекту з’явився на її YouTube-каналі.

На відео, яке триває менше ніж 30 секунд, Марченко приїздить до монастиря на BMW з номерами “Паломница”.

За словами телеведучої, на фільмування її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

“Ці фільми про головне – про любов до ближнього, любові Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти та поставити свої запитання, і головне – отримати відповіді”, – йдеться в описі до тизера.

Фільм мав виходити на телеканалі ZIK, який потрапив під санкції й був закритий. Марченко назвала блокування телеканалу незаконним, а її проєкт вийде на іншому майданчику.

Як відомо, хрещеним батьком доньки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу “1+1”.