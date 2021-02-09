Тизер проекту з’явився на її YouTube-каналі.
На відео, яке триває менше ніж 30 секунд, Марченко приїздить до монастиря на BMW з номерами “Паломница”.
За словами телеведучої, на фільмування її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.
“Ці фільми про головне – про любов до ближнього, любові Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти та поставити свої запитання, і головне – отримати відповіді”, – йдеться в описі до тизера.
Фільм мав виходити на телеканалі ZIK, який потрапив під санкції й був закритий. Марченко назвала блокування телеканалу незаконним, а її проєкт вийде на іншому майданчику.
Як відомо, хрещеним батьком доньки Марченко є президент РФ Володимир Путін, телеведуча заявляє, що підтримує з ним стосунки.
Згідно з оприлюдненою інформацією, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу “1+1”.
- В червні стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів “1+1” та “2+2”.
- У вересні повідомлялося, що Віктор Медведчук через п’ять компаній, кінцевим власником яких є Оксана Марченко, купив нерухомість на узбережжі Чорного моря в Болгарії на 20 млн євро.
- Оксану Марченко, дружину нардепа від “Опозиційної платформи – За життя”” та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, внесли в базу сайту “Миротворець”.