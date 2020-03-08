Про це повідомляє видання Associated Press.

Уточнюється, що звернувшись до віруючих через онлайн-трансляцію, а не з Апостольського палацу, Папа Франциск порушив вікові традиції.

Відзначається, що таке рішення було прийнято на вимогу влади Італії з метою убезпечити людей від загрози коронавірусу.

Як правило, на апостольської проповіді на площі Святого Петра збираються до 40 тисяч чоловік.

Цього разу проповідь Папи Римського була записана у ватиканській бібліотеці і транслювалася на екрані, який встановили на площі.

“Через молитву я близький до людей, хто страждає від нинішньої епідемії коронавірусу”, – сказав Папа Франциск.

  • Раніше у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
  • Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд   офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
  • Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.