Про це повідомляє видання Associated Press.
Уточнюється, що звернувшись до віруючих через онлайн-трансляцію, а не з Апостольського палацу, Папа Франциск порушив вікові традиції.
Відзначається, що таке рішення було прийнято на вимогу влади Італії з метою убезпечити людей від загрози коронавірусу.
Як правило, на апостольської проповіді на площі Святого Петра збираються до 40 тисяч чоловік.
Цього разу проповідь Папи Римського була записана у ватиканській бібліотеці і транслювалася на екрані, який встановили на площі.
“Через молитву я близький до людей, хто страждає від нинішньої епідемії коронавірусу”, – сказав Папа Франциск.
- Раніше у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
- Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.